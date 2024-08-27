Правительство РФ не поддержало закон об извещении водителей об эвакуации авто

Российское правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы об извещении водителей при эвакуации автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв на документ кабмина.

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«Реализация положений, предусматривающих установление указанных обязанностей уполномоченных должностных лиц, потребует дополнительных бюджетных ассигнований в целях обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам, а также расширения функционала этих систем, однако источники финансирования новых видов расходных обязательств в законопроекте не определены, что противоречит статье 83 Бюджетного кодекса РФ», — говорится в отзыве кабмина.

Уведомлять водителей об эвакуации автомобиля в СМС за 10 минут до начала процесса предложил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

В пояснительной записке к документу указывалось, что нынешняя практика эвакуации авто без предупреждения «вызывает стресс у водителей, поскольку отсутствие информации о причинах пропажи транспортного средства создает впечатление о краже автомобиля».

До этого МВД назвало эвакуацию автомобилей иностранных граждан с неоформленным полисом ОСАГО мерой, не соответствующей Конституции РФ.

Там пояснили, что мера также не соотносится со степенью общественной опасности административных правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 КоАП, в связи с чем может привести к избыточному применению государственного принуждения.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, проблема с отсутствием ОСАГО у иностранных специалистов остается нерешенной, при этом она затрагивает интересы россиян, которые могут стать участниками ДТП с автомобилями иностранцев.