Автоэксперт объяснил, опасно ли ездить на машине без колпачков на ниппелях
Лучше не ездить на автомобиле без колпачков на ниппелях, так как это может быть опасно по нескольким причинам. Об этом "Российской газете" рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.
"Во-первых, очевидно, что это чревато попаданием грязи и влаги, так как без колпачков ниппель открыт для внешней среды. Грязь, пыль и влага могут попасть внутрь шины, что может вызвать коррозию металлических деталей ниппеля и вентиля. В дальнейшем это приводит к их поломке, и прокачать шину становится невозможно.
Грязь также может закупорить вентиль, что приведет к потере воздуха в шине.
Во-вторых, открытый ниппель может повредиться сам по себе (например, при ударе о посторонний предмет), что приведет к утечке воздуха из шины.
В-третьих, стоит учитывать, что даже если ниппель не поврежден, открытый вентиль может спровоцировать потерю давления в шине, просто на фоне естественного испарения воздуха.
Важно резюмировать, что все эти негативные последствия напрямую влияют на безопасность вождения. Так как при потере давления в шине ухудшается сцепление с дорожным покрытием, что увеличивает риск аварии.
Поэтому рекомендую всегда использовать колпачки на ниппелях, предварительно очищать ниппели от грязи и влаги перед установкой колпачков. Важно также периодически проверять состояние колпачков, и если они повреждены - незамедлительно их заменить", - отметил специалист.
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