В узбекском городе Джизак возобновилось производство Lada

В Узбекистане собрали 6 автомобилей марки Lada. О планах возобновить выпуск тольяттинских моделей было объявлено больше года тому назад. Тогда планировалось даже перейти от крупноузловой сборки из российских машинокомплектов, углубив локализацию: в Джизаке хотели наладить сварку, окраску и сборку автомобилей.

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Между тем, по итогам июля джизакский автозавод ADM Jissakh сделал шесть автомобилей марки Lada — такие данные приводит узбекский Госкомстат.

При этом ведомство предпочло не уточнять публике, в каком статусе идёт производство. АвтоВАЗ также не озвучил никаких комментариев по этому поводу.

Стоит напомнить, что российский автогигант начал серийныф выпуск автомобилей Lada осенью 2021 года, а весной 2022-го конвейер пришлось остановить.

Ранее стало известно, что Cobalt оказался новым суперхитом марки Chevrolet: так, узбекский завод UzAuto Motors резко увеличил производство популярного «бюджетника».