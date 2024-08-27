Губернатор Шапша посоветовал французам обижаться на себя из-за выпуска Citroen

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, французам нужно обижаться на себя из-за производства автомобилей Citroen в РФ.

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"Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции - ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", - цитируют Шапшe агентство РИА Новости.

Выпуск кроссовера Citroen C5 Aircross ведется мелкоузловым методом SKD-4. То есть в Калугу завозятся уже сваренные и окрашенные кузова. Вместе с ними на конвейер для сборки компанией поставляется еще 800 групп компонентов - итого более 1700 различных деталей.

Ранее "РГ" сообщала, что компания "Автомобильные технологии" пересмотрела стоимость моделей Peugeot и Citroen. Согласно новым прайс-листам, с 1 августа купить автомобили этих марок можно на 350-800 тысяч рублей дешевле.

Напомним, на Citroen С5 Aircross калужской сборки предоставляется заводская гарантия - 3 года или 100 тысяч км, в зависимости от того, что наступит ранее.

Модель предлагается в комплектации Feel, с бензиновым двигателем 1,6 литра, 175 л.с. и 8-миступенчатой автоматической коробкой передач, которая включает в себя широкий набор оборудования.