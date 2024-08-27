«Росатом» зарегистрировал новый автомобильный бренд Voyt

В России может появиться автомобильная марка Voyt от «Росатома». Еще весной этого года «Росатом» представил проект линейки перспективных электромобилей и показал полноразмерный макет фургона Voyt. Теперь же, как пишет телеграм-канал «Автопоток», госкорпорация зарегистрировала эту торговую марку по классу автомобилей, она оформлена на фирму «Юматекс» из структуры «Росатома», которая занимается производством углеволокна для оборонной промышленности и авиастроения.

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О том, что «Росатом» разрабатывает универсальную платформу для электромобилей, стало известно в марте. Она включает в себя ходовую часть, зарядную и двигательную, а также систему управления. Тогда же были представлены первые полноразмерные макеты электрокаров с авторским дизайном от Романа Войта, руководителя проекта «Электромобили» (композитный дивизион «Росавтома»), в частности, фургон и кроссовер. Причем последний не показывали на выставках, но продемонстрировали в феврале на Дне открытых дверей в МИСИС, его фотографии публикует «Автопоток» со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».

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Что же касается фургона Voyt, то его презентовали на форуме «Атомэкспо-2024» в качестве автомобиля для служб доставки. Тогда же появилась информация, что у электромобиля композитный кузов и оснащен он батареей емкостью 32 киловатт-часа, на одном заряде которой может проехать около 300 километров по циклу NEDC.

Между тем, «Росатом» ранее инвестировал 6,2 миллиарда рублей в электрокар Atom, — долю в компании АО «Кама», занимающейся разработкой отечественного электромобиля, приобрела «дочка» госкорпорации, компания «Рэнера». Тогда же «Росатом» заявлял, что не собирается становиться производителем автомобилей, но готов поставлять комплектующие.

«Росатом» уже создал интегрированный электропривод первого поколения, состоящий из инвертора, редуктора и электромотора в одном корпусе, который и лег в основу новой перспективной платформы. Ее опытный образец госкорпорация намеревается представить в ближайшие два-три года, после чего «тележку» предложат сторонним автопроизводителям, которые уже займутся разработкой дизайна экстерьера и интерьера.