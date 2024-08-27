Российская система стабилизации оказалась лучше немецкой

Инженер Воробьёв: новая ESP на Lada Vesta NG оказалась лучше старой.

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«Мы успешно выполнили требования заказчика, а по ряду показателей даже добились лучших результатов», — отметил генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьёв.

Именно «Итэлма» выступила разработчиком системы стабилизации для флагманской Lada, а ранее Vesta оснащалась электроникой немецкой марки Bosch.

Напомним: в августе Lada Vesta вернула себе систему стабилизации. В состав блока электронных помощников включены противозаносная, противобуксовочная и антиблокировочная системы, а также помощник при старте на уклоне.

Часть функций можно отключить нажатием кнопки на центральной консоли, но при достижении скорости 57 км/час вспомогательная электроника активируется вновь. Это удобная опция для зимней эксплуатации машины.

Между тем, ранее АвтоВАЗ объяснил, почему обвалились продажи Lada Vesta NG: спрос на флагманскую модель упал на треть: на это повлияли два фактора.