Половина автолюбителей считают машины с 1,0-литровым двигателем несерьезными

Стало известно, сколько россиян считают машины с ДВС 1 л нормальными для мужчин. Пользователи портала «Дром» ответили на вопрос сервиса о том, достаточно ли двигателя объёмом 1 л для водителей-мужчин. Выяснилось, что из 17 тыс. респондентов 48% считают маленький ДВС несерьёзным, ещё 45% полагают, что это нормальный объём. За первое полугодие 2024 г. в России было зарегистрировано всего 269 автомобилей с двигателем 1 л.

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Больше всего считают малолитражные автомобили недостаточными для мужчин жители Камчатского края (63,2%) и Кавказа (61,3%). А жители Московской области (53,5%), Пермского края (52,8%) и Башкортостана (51,2%) чаще других выбирали ответ «Да, вполне».

В комментариях многие пользователи критиковали постановку вопроса из-за того, что водитель — это гендерно нейтральный термин, в котором неверно выделять отдельно мужчин и женщин. Другие респонденты считали, что покупка малолитражного двигателя — это лишь оправдание своей финансовой недостаточности, а ездить на таких машинах невозможно.

Однолитровые двигатели особенно популярны в Европе, но в России они почти не представлены. Среди моделей, которые можно отыскать на нашем рынке, продаются лишь новые Kia Picanto. Среди подержанных моделей можно найти японские кейкары, которыми пользуются жители Дальнего Востока и Сибири.