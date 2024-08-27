Новый кроссовер Chery T11 сняли на фото

В сентябре 2023 года компания Chery анонсировала новую линейку Fengyun, которая также известна как Fulwin и Amulet. В неё войдут преимущественно модели с гибридной силовой установкой. И одна из таких - большой трёхрядный кроссовер Fengyun T11, который впервые показали в серийном виде.

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Внешне при взгляде на переднюю часть T11 напоминает Land Rover Range Rover, а если смотреть в профиль - то здесь угадывается парафраз Mercedes-Maybach GLS. По габариту машины тоже похожи: длина T11 составляет 5150 мм, размер колёсной базы - 3100 мм.

© Российская Газета

Компоновка салона - 2+2+2 с "капитанскими" креслами второго ряда с продольной регулировкой. Фото пока не предоставили, но раскрыли несколько подробностей: Fengyun T11 оснащён большими мультимедиа-экранами: спереди его диагональ составляет 30 дюймов (видимо, подобие hyperscreen - опять же отсылка к любимому Chery "Мерседесу"), для задних пассажиров предусмотрен экран на 17,3 дюйма. Есть аудиосистема с 23 динамиками, холодильник, продвинутое голосовое управление, которым можно настраивать даже кресла. В отделке широко применена кожа.

Автомобиль оснащён гибридной силовой установкой с двумя электромоторами. Отдача системы не раскрывается, но заявленное время разгона до 100 км/ч составляет всего 5 секунд. Запас хода на электричестве - до 200 км, общая автономность - до 1400 км.

© Российская Газета

Также есть подробности о подвеске: спереди - двойные рычаги, сзади - пятирычажка.

О сроках выхода на рынок и цене Fengyun T11 информации пока нет. Весной на рынок вышел Chery Fengyun/Fulwin T9, который в Китае стоит столько же, сколько Lada Niva Travel в России.