Volkswagen обжалует решение суда о взыскании в пользу ГАЗа 17 млрд

Volkswagen намерен обжаловать решение суда о взыскании в пользу ГАЗ миллиардов. Представители немецкого автогиганта планируют обжаловать решение Арбитражного суда Нижегородской области, подразумевающее взыскание в пользу Горьковского автозавода 16,9 млрд рублей. На данный момент вышестоящая инстанция не приняла жалобу на рассмотрение.

Ранее суд частично удовлетворил требования ГАЗ о взыскании с Volkswagen 28?4 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей — это инвестиции в подготовку производства машин с европейскими моторами, 5,2 млрд рублей — компенсация претензий дистрибьюторов в связи со срывом сроков поставки таких автомобилей, а 20,7 млрд рублей — упущенная выгода из-за срыва серийного выпуска легковушек с двигателями VW.

Согласно материалам дела, соответствующий договор был заключён в 2017 году и не расторгнут до сих пор. При этом фактически он не исполняется с 2022 года.

В ГАЗ утверждают, что по состоянию на 2021 год немецкий партнёр не полностью выполнил условия контракта, а годом позже поставки вовсе прекратились.

Напомним, на мощностях завода в Нижегородской области до весны 2022-го собирали кроссоверы Volkswagen Taos, а также Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq для российского рынка. Соглашение о контрактной сборке между сторонами было расторгнуто в августе того же года, российской стороне была выплачена компенсация. Однако позднее ГАЗ отказался от мирового договора и подал на VW в суд.