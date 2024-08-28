Volkswagen отказался выплачивать 17 миллиардов рублей российскому ГАЗу

Компания Volkswagen отказалась выплачивать 17 миллионов компенсации ГАЗу. Немецкий автопроизводитель решил обжаловать решение суда, согласно которому автопроизводитель должен выплатить ГАЗ 16,9 миллиарда рублей. Юристы немецкого концерна недовольны решением Арбитражного суда Нижегородской области. Однако вышестоящая инстанция до сих пор не получила официальную жалобу бренда. После остановки производства стороны заключили мировое соглашение, от которого российская сторона позднее отказалась.

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Арбитражный суд постановил взыскать с Volkswagen в пользу ГАЗ 28,4 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда в счет инвестиций в подготовку производства машин с европейскими моторами. Еще 5,2 миллиарда стали компенсацией претензий дистрибьюторов в связи со срывом сроков поставок таких автомобилей. Наибольшую сумму в 20,7 миллиарда рублей автозаводу присудили за упущенную выгоду из-за срыва серийного выпуска легковых машин с двигателями немецкого производителя.

На заводе Volkswagen в Нижегородской области выпускали кроссоверы Taos, Karoq и Kodiaq, а также лифтбек Octavia. По словам представителей ГАЗ, немецкий концерн не выполнил условия контракта, заключенного в 2017 году. При этом в 2022 году поставки полностью прекратились, а годом позже стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого Горьковский автозавод получил денежную компенсации. Однако позднее российское предприятие подало в суд на Volkswagen.

В ноябре прошлого года Горьковский автозавод отсудил у московского бизнесмена почти четыре миллиона рублей. Предприятие тогда заявило, что мужчина использовал товарный знак без разрешения.