Подмосковная ГАИ предупредила о профилактической проверке транспорта

В Подмосковье стартовал рейд ГАИ по проверке техосмотра. В Госавтоинспекции пояснили, что основные цели рейда — повышение уровня обеспечения безопасности транспортных средств и ответственности владельцев за исполнение требований законодательства в отношении технического осмотра.

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В связи с участившимися случаями мошенничества, связанного с продажей диагностических карт без реального технического осмотра автомобиля, в ведомстве предупредили об аннулировании такой карты при выявлении обмана, что будет иметь негативные последствия для собственника транспортного средства.

В ГАИ рекомендуют своевременно обращаться в проверенные пункты технического осмотра.

Накануне россиянам напомнили, что с 1 сентября вступают в силу новые правила установки камер на дорогах. Теперь принимать решения об установке будут органы власти регионов, через которые проходят дороги, а также их владельцы, но согласовывая эти решения с ГИБДД. Закон №197 впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В случае, если нарушение зафиксирует камера, не соответствующая требованиям установки, не имеющая сертификацию, водитель имеет право обжаловать штраф.