Появились первые изображения обновленного Aurus Senat

Aurus запатентовал обновленный седан Senat. Патентные изображения рестайлинговой модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. О новинке известно, что она поступит в производство в конце 2025 года — как и сейчас, автомобили для частных заказчиков будут собирать на заводе в Елабуге. С обновлением седан преобразится внутри и снаружи, и будет улучшен сразу по нескольким параметрам.

Во-первых, дизайн экстерьера седана (и президентского лимузина) осовременили за счет новой радиаторной решетки и более узкой оптики — появились адаптивные матричные фары и модернизированные фонари со светодиодами. Изменился и капот, он теперь выполнен из алюминиевого сплава, за счет чего удалось облегчить конструкцию. Во-вторых, в салоне автомобиля появилось цифровое зеркало заднего вида, а в список оснащения вошли система ночного видения, камеры кругового обзора и камера контроля усталости водителя.

© ФИПС

© ФИПС

Появились мультимедиа NAMI MM-System, улучшенная акустика, а расположение рулевой колонки и других органов управления оптимизировали и внедрили электронный селектор управления трансмиссией в новом оформлении.

Ранее сообщалось, что с обновлением Cенату повысили эффективность тормозной системы, подвески, системы подачи топлива, автоматической трансмиссии и других систем. При этом силовая установка осталась не изменилась: это все та же гибридная система на 598 лошадиных сил, в основе которой — 4,4-литровая бензиновая «восьмерка».

Для модели Aurus Senat, представленной в 2018 году, этот рестайлинг станет первым. Сначала на публике дебютировал обновленный лимузин Senat — его показали в мае на инаугурации президента России Владимира Путина. Лимузины для Гаража особого назначения (ГОН), напомним, производится штучно на мощностях НАМИ. А вот «гражданские» седаны будут собирать в Елабуге — там же, где сейчас выпускают дорестайлинговую версию модели и кроссоверы Komendant.