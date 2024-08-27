Водителей раздражает обилие технологий в их машинах

Исследование: водителей раздражает обилие опций в машинах. Большей части автомобилистов оказались не нужны современные «навороты», которыми обильно оборудуют свою продукцию производители. Как следует из исследования компании JD Power, в котором приняли участие 81 926 покупателей новых легковушек после трёх месяцев владения, самыми бесполезными граждане считают экраны для передних пассажиров, системы распознавания лиц и сканеры отпечатков пальцев.

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Помимо этого, множество автовладельцев жалуется на работу управления жестами. Так, 21% респондентов отметили нехватку функциональности, а, в среднем, на каждые 100 машин приходится 43,4 проблемы.

Современные и более сложные водительские ассистенты также находят повсеместное распространение, однако сами участники опроса отмечают, что далеко не все их них нравятся потребителям. Например, активные системы помощи, которые требуют, чтобы водитель не снимал руки с руля, получили оценку полезности на уровне 7,6 из 10 баллов, а голосовое управление — 7,98 баллов.

Машинами с самым удобным и понятным управлением функциями, не перегруженным лишним, участники исследования признали корейский Genesis. Эти машины набрали 584 баллов по индексу инноваций из 1 000 возможных.

С небольшим отрывом от лидера далее следуют Lexus и BMW, набравшие 525 и 528 баллов соответственно.

Среди массовых брендов первую строчку занимает Hyundai (518 баллов), за ним следуют Kia (499) и Toyota (436 баллов).