Land Rover Discovery сделают более семейным и похожим на минивэн

Land Rover «переосмыслит» внедорожник Discovery, сделав его семейным. Британская марка намерена вернуть популярность модели Discovery: в разговоре с Autocar Марк Кэмерон, отвечающий за разработку следующего поколения модели, заявил, что позиционирование Discovery изменится. Его сделают более семейным, добавив «некоторые элементы дизайна MPV», и в этой связи в статье упоминается Volkswagen ID. Buzz — в качестве ориентира.

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Актуальный Land Rover Discovery пятого поколения представили в 2017 году, а в 2020-м внедорожник пережил плановый рестайлинг. После этого пошли слухи, что это поколение может стать для него последним, но в 2022-м появилась информация, что следующему Discovery быть, хотя модель будет «полностью переосмыслена».

Вряд ли культовый Discovery совсем перейдет в сегмент MPV, однако очевидно, что Land Rover предпримет некоторые действия, чтобы увеличить дистанцию в позиционировании этой модели и Defender. Это объясняется тем, что Defender уже переманил часть покупателей, в результате чего продажи Discovery пошли на спад. В пример приводится американский рынок, где Land Rover ранее реализовывал в среднем по 10 тысяч экземпляров Discovery, а в 2023-м компании удалось продать немногим больше 2,4 тысячи таких внедорожников. Для сравнения, ближайший конкурент, Lexus GX, разошелся в количестве 4,2 тысячи штук.

Автопроизводитель делает ставку на Discovery нового поколения, выход которого на рынок запланирован на 2026 год. В Land Rover обещают, что со сменой поколения модель «сохранит свою идентичность», но при этом станет более семейной и выйдет в еще неосвоенный сегмент рынка. Autocar интерпретирует это так, что Discovery преобразится в стиле MPV, сохранив при этом внедорожные возможности.

Ранее сообщалось, что за основу следующего Discovery возьмут платформу MLA, на которой построен новый Range Rover, и предложат для модели топливные и гибридные силовые установки. Впрочем, появление полностью электрической версии тоже исключать нельзя — от стратегии электрификации JLD пока не отказывался.