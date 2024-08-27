Европа, США и Канада отгораживаются пошлинами от китайских электромобилей

Канада введёт с 1 октября 100-процентные пошлины на импортные китайские «электрички», США пока колеблются из-за предвыборной лихорадки, а европейские власти действуют ситуативно и назначают индивидуальные пошлины каждому «провинившемуся» автопроизводителю.

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Начнём с Европы, где экспансия китайских электромобилей действительно заметна: например, электрический хэчтбек MG 4 (марка MG принадлежит китайскому государственному автоконцерну SAIC) сейчас опережает по продажам VW ID.4 и VW ID.3. Китайскими считаются в том числе электромобили некитайских марок, которые производятся в Китае и идут на экспорт в Европу — это, например, очень успешный кроссовер Volvo EX30, новые электрические Mini, Cupra Tavascan и BMW iX3.

В июле Еврокомиссия ввела первую итерацию повышенных пошлин на китайские электромобили, этому предшествовало многомесячное расследование недобросовестной конкуренции: власти ЕС обвиняют базирующихся в Китае автопроизводителей в том, что они получают избыточную поддержку со стороны властей КНР и тем самым выдавливают с европейского рынка местных производителей электромобилей. Грубо говоря, SAIC продаёт в Европе MG 4 себе в убыток, а правительство КНР просто компенсирует ему нужную сумму.

Антикитайское расследование Еврокомиссии ещё не завершено, но пошлины почему-то уже вводятся и, разумеется, вызывают недовольство у затронутых ими компаний и китайских властей. На прошлой неделе Еврокомиссия после поступивших жалоб пересчитала дополнительные пошлины и немного их снизила, в будущем возможны дальнейшие корректировки в ту или иную сторону.

Ранее в ЕС действовала единая 10-процентная пошлина на все импортные китайские электромобили, она осталась в силе, просто сверх неё многим придётся платить дополнительную пошлину. Максимальная дополнительная пошлина составляет 36,3% (то есть в сумме с базовой пошлиной выходит 46,3%), её содрали с SAIC и других импортёров китайских электромобилей, отказавшихся сотрудничать с властями ЕС в рамках расследования. Дополнительная пошлина для Geely на данный момент составляет 19,3%, для BYD — 17%, для Mini — 21,3%, для Tesla — 9%. В общем, всё индивидуально.

В США действующий президент Джо Байден ещё в мае объявил о повышении пошлин на китайские электромобили с 25% до 100%, но они пока не действуют, потому что идут в пакете с другими антикитайскими мерами — повышенными пошлинами на микрочипы, солнечные панели, портовые краны, медицинское оборудование (в том числе шприцы), сталь и прочее сырье. Весь пакет окажет значительное и при этом трудно предсказуемое влияние на экономку США, поэтому его имплементация пока не началась — решения Белого дома ждут со дня на день, но там сейчас немного не до этого, так как на носу новые президентские выборы.

Исконно китайских машин в США исчезающе мало, попытки китайских компаний напрямую выйти на американский рынок пока ни к чему не привели, отдельные мелкие независимые импортёры, ввозящие в США китайские машины (в основном, коммерческие), погоды на рынке не делают. В общем, в США пошлины на китайские «электрички» не нужны — ими, по сути, некого облагать, но до кучи могут и ввести.

Между тем Канада вчера вполне определённо заявила о введении с 1 октября 100-процентных пошлин на китайские электромобили. В Канаде тоже исконно китайских машин исчезающе мало, но Tesla с прошлого года стала массово (десятками тысяч) ввозить в Канаду произведённые на Гигафабрике в Шанхае седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, и это почему-то очень расстроило канадское правительство во главе с Джастином Трюдо.

Tesla начала ввозить в Канаду китайские «электричке», потому что Гигафабрика в Шанхае — самый крупный её завод мощностью под миллион машин в год, а спрос на Теслы в Европе сейчас падает, да и в самом Китае нестабилен. Затормозить такую махину, как Гигафабрика в Шанхае, довольно сложно и дорого, поэтому избыток продукции просто перераспределяется по другим рынкам. Канада чётко дала понять, что ей китайские Теслы не нужны, она хочет те, что сделаны в США, можно и европейские, но только не китайские.