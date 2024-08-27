Пользователям такси подсказали, в какое время выгоднее вызывать машину 2 сентября

«Яндекс Go» объяснил особенностях ценообразования на День знаний. В сервисе заказа такси подчеркнули, что финальная цена зависит от массы факторов, включая количество свободных машин, число заказчиков и тому подобное. По данным аналитиков, в День знаний (праздник учащихся пришёлся на первое сентября) таксисты получили на 10-20% больше заказов, чем было накануне 31 августа.

По многолетней статистике сервиса, в День знаний люди начинают активно заказывать такси достаточно рано — с 6:30 утра, а пик спроса приходится на 8:00 утра. Поэтому, чтобы сэкономить, лучше вызывать машину или в 7:45, или 8:15.

Если позволяет время, можно дотянуть до 9:00: к этому моменту поток заказов существенно снижается, а, значит, и стоить поездка будет меньше. Правда, школьники, скорее всего, не успеют на линейки: торжества обычно начинаются раньше.

Между тем, каждый пятый россиянин считает каршеринг выгоднее покупки собственной машины. Следом по выгодности трат идут такси, долгосрочная аренда и автомобили по подписке.