BMW и Toyota вместе будут делать новые водородные автомобили

BMW и Toyota вместе будут делать новые автомобили. Два мировых автогиганта, немецкий и японский, анонсировали создание альянса, который подразумевает совместную работу над автомобилями на водородных топливных элементах. По предварительным данным, меморандум будет подписан в начале сентября, тогда же станут известны все подробности проекта.

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Никакой дополнительной информации пока нет. Однако известно, что это уже не первая совместная работа партнёров в области водородомобилей.

«BMW Group и Toyota Motor Corporation уже несколько лет работают вместе над топливными элементами и другими технологиями. Наша общая цель — предложить ещё одно решение для мобильности с нулевым уровнем выбросов», — отметили в баварской компании.

Согласно сообщениям в ряде СМИ, в рамках сотрудничества Toyota предоставит баки для водорода и системы топливных элементов, которые BMW интегрирует в свои модели. В частности, компоненты позволят ускорить выход серийной версии кроссовера iX5 Hydrogen, анонсированного в 2021 году. В 2023-ем сообщалось о запуске мелкосерийного производства, а общий тираж был ограничен сотней экземпляров.

К слову, ранее НАМИ показал новый мотор от гибридного Aurus. На выставке MIMS-24 отечественный производитель представил модульную электрическую силовую установку, которая в перспективе будет устанавливаться на «озеленённые» роскошные автомобили Aurus. Также установку можно использовать на различной спецтехнике.