Исследование показало, сколько злостных нарушителей ПДД в стране

Исследование выяснило, где в России живут самые законопослушные водители. Результаты исследования, проведенного «Росгосстрахом», говорят о том, что только 3% опрошенных российских водителей нарушали правила дорожного движения более 10 раз.

Практически каждый третий российский водитель за последний год нарушил ПДД не более трех раз. Таких 36%. Чуть больше четверти опрошенных (26%) нарушали правила до 5 раз, 4% — от 5 до 10 раз.

Среди всех нарушений чаще всего водители превышают скорость. В этом признался 71% респондентов. Следом идёт парковка или стоянка в запрещенном месте (42%). Замыкает тройку остановка в запрещенном месте (23%). Чуть менее распространёнными нарушениями стали непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам движения (20%), нарушение требования знаков и разметки (10%), движение по полосе общественного транспорта (8%), а также проезд на красный свет (4%).

В финансовом выражении все эти нарушения выглядят так: 43% опрошенных за нарушения ПДД были оштрафованы от 7 до 10 тысяч рублей, 30% — от 3 до 7 тысяч рублей. Менее 3 тысяч на штрафы потратили 14% опрошенных, 10% — до 50 тысяч. рублей. Штрафы на сумму свыше 50 тысяч рублей — только 3% опрошенных россиян. 40% автовладельцев оформляют каско сразу после покупки машины, 23% — через какое-то время или после повреждения автомобиля.

В рейтинге городов с самыми законопослушными водителями попали несколько городов с примерно одинаковыми результатами. В Санкт-Петербурге 39% водителей признались, что ни разу за год не нарушили правила дорожного движения. В Ростове-на-Дону таких оказалось 37%, в Омске и Москве — по 36%. Но лидирующую позицию в рейтинге заняла Тюмень. Тюмень, где 46% местных водителей, по их признаниям, ни разу не нарушили ПДД в течение этого года.