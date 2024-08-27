Новый среднетоннажник «Валдай 12» начали продавать в РФ

В компании ГК «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») сообщили о поступлении в продажу в РФ нового среднетоннажного бескапотного грузовика «Валдай 12», передают «Известия».

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Подчеркивается, что грузовик получил дизельный мотор ЯМЗ-534 объемом 4,4 л мощностью 169 л.с. (664 Нм) в связке с 6-ступенчатой КПП. Грузоподъемность шасси - до 8 т. модель оснащена пневмоподвеской, дисковыми тормозами, стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическим приводом и ABS, а также горным тормозом.

Автомобиль представлен в нескольких модификациях, всего их четыре. Версии различаются длиной колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 мм (предусмотрен монтаж надстроек длиной от 3,5 до 7,25 м). Сообщается, что на базе шасси можно изготовить фургоны, платформы, цистерны, эвакуаторы, подъемники, спецтехнику, рассказали в компании.

Салон отличается наличием многофункционального рулевого колеса и мультимедийного устройства формата 2 DIN с 9-дюймовым экраном, подрессоренного сиденья водителя с подогревом и регулировками, кондиционера, маршрутного компьютера, опции электропривода зеркал и стеклоподъемников.

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