Хэчтбек BYD Seal 06 GT готовится к премьере в Европе

Китайская компания BYD продолжает пополнять семейство «тюленей» новыми моделями: уже на этой неделе в рамках автосалона в Чэнду состоится премьера электрического хэтчбека BYD Seal 06 GT с весьма атлетичным обликом.

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Предтечей BYD Seal 06 GT стал показанный в апреле на Пекинском автосалоне концепт BYD Ocean-M с лихим аэродинамическим обвесом. Серийный хэтч, как водится, выглядит попроще и напоминает одновременно MG 4 и Ford Focus первого поколения, но в целом образ получился вполне привлекательным, спортивным, молодёжным.

В основе BYD Seal 06 GT лежит модульная платформа e-Platform 3.0 Evo, как у недавно обновлённого электроседана BYD Seal. В семействе Seal (его название переводится с английского на русский как «тюлень») есть и plug-in гибридные модели, и вообще это семейство сейчас бурно развивается, становясь довольно мощным суббрендом внутри BYD. Из-за расширения семейства Seal каждой новой модели теперь присваивается цифровой индекс, хэтчбеку достался индекс 06, в будущем появятся модели с индексами 05, 08 и 09 как гибридные, так и электрические.

Официальные технические характеристики BYD Seal 06 GT пока не объявлены, но новинка уже всплыла в электронной базе китайского Минпрома, так что ключевые циферки известны. Габаритная длина хэтчбека — 4630 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1490 мм, колёсная база — 2820 мм. Силовые установки заявлены только электрические. Базовые версии будут иметь единственный электромотор на задней оси мощностью 217 либо 224 л.с. У топового двухмоторного полноприводного хэтчбека передний электромотор будет выдавать 150 л.с., задний — 272 л.с. Ёмкость батареи — 59,52 либо 72,96 кВт·ч, запас хода на одной зарядке в зависимости от модификации составит от 505 до 605 км по циклу CLTC.

Салон BYD Seal 06 GT выполнен в типовом для «тюленей» минималистичном округло-обволакивающем стиле и совершенно не настраивает на агрессивную езду. Благодаря большой колёсной базе простор на заднем сиденье будет на уровне седанов бизнес-класса.

В Китае хэтчбеки не очень любят, а вот в Европе BYD Seal 06 GT может сделать неплохую карьеру, здесь он будет конкурировать с вышеупомянутым MG 4, Volkswagen ID.3, Cupra Born, Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Власти ЕС недавно обложили электрические модели BYD повышенными пошлинами, но китайская компания уже строит завод в Венгрии, на котором будет выпускать модели для Европы — на них пошлины распространяться не будут. К 2030 году BYD хочет стать крупнейшим продавцом электромобилей в Европе, ну а в Китае BYD давно уже автопроизводитель номер один: с января по июль текущего года его продажи в КНР, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 1 599 346 машин (+21,3% по сравнению с АППГ).