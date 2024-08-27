Названы регионы, где не зафиксировано ни одного ДТП с мотоциклами

В России есть регионы, где мотоциклы ни разу за два года не попали в аварию. При том, что число аварий с участием мотоциклистов в России продолжает расти (на 16,5% за первое полугодие), есть регионы, где за два года не зафиксировано ни одной аварии с участием мотоцикла.

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Среди проанализированных регионов лидирует Дагестан, в котором из всех участвующих в выборке наибольшее количество (6,7%) застрахованных мотоциклов, которые за два года не попали ни в одну аварию. Следом в рейтинге безаварийных регионов идут Костромская область (6%), Удмуртия (2,7%), Тульская (2,3%), Новгородская (2,1%) области, Республика Тыва (2,1 %), Ставропольский край (2,1 %)

Ранее в России пересчитали все зарегистрированные мотоциклы. Выяснилось, что на 1 июля 2024 года в стране насчитывается 2 180 000 единиц этого вида транспорта. Лидером по этому показателю стал Краснодарский край, где насчитывается 111 400 экземпляров. В остальных регионах мотоциклов числится менее ста тысяч. Так, в Москве и Саратовской области, занявших вторую и третью позицию, насчитали 97 600 и 95 тысяч мотоциклов соответственно. Пятёрку регионов замыкают Тульская область (80 900) и Московская (73 500).