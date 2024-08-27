Эксперт рассказал, можно ли определить некачественный бензин «на глаз»

Ни цвет, ни запах не дают представления о качестве автомобильного топлива, сообщил «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. По его словам, иногда оттенок бензина говорит о способе его производства.

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«Распознать некачественный бензин на глаз практически невозможно. Например, полагаться лишь на такие внешние показатели, как цвет и запах, некорректно, так как данные признаки в случае с бензином не являются абсолютными и не всегда свидетельствуют о некачественном топливе. К примеру, цвет бензина может зависеть от способа его производства и хранения, и отнюдь не всегда определенный оттенок указывает на его плохое качество», — сказал Константинов.

По словам эксперта, чтобы быть уверенным в качестве топлива, в первую очередь необходимо избегать неизвестных АЗС. Сюда же можно отнести заправки с плохой репутацией, о которых можно узнать в интернет-сообществах.

Во-вторых, крайне нежелательно заправляться из нестандартных емкостей или бочек, так как в них может быть бензин низкого качества, а также различный мусор, который вы не увидите невооруженным глазом.

И в-третьих, стоит отнестись настороженно, если вам предлагают продукт по низкой цене: слишком низкая стоимость может свидетельствовать о плохом качестве топлива и его непонятном происхождении. Кроме того, не лишним будет проверить сертификаты качества используемого бензина, предупредил эксперт.