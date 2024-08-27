Ford готовит электрический пикап Ranger

Ford активно работает над созданием электрической версии пикапа Ranger, которая получит название Ranger Lightning. В рамках изменений глобальной стратегии электрификации компания приостановила планы по выпуску крупных электрических внедорожников, сосредоточив усилия на гибридных моделях. Тем не менее, до конца десятилетия Ford планирует запустить электрические пикапы и коммерческий фургон, сообщает 32cars.ru.

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Ranger Lightning будет первым среднеразмерным электрическим пикапом компании, и его разработка уже идет полным ходом в Калифорнии. Пикап будет построен на новой платформе TE1, предназначенной исключительно для электромобилей, и будет выпускаться параллельно с традиционными версиями Ranger с ДВС. Проект возглавляет Алан Кларк, бывший инженер Tesla, который внес значительный вклад в создание Model Y, ставшего одним из самых продаваемых электромобилей в мире.

Генеральный директор Ford, Джим Фарли, подчеркнул, что в разработке участвуют лучшие специалисты внутри и вне компании для создания радикально нового электромобиля. Ranger Lightning станет первым доступным транспортным средством на новой платформе, ориентированным на автономность, практичность и удобство для клиентов. Ожидается, что пикап поступит в продажу в 2027 году. В ближайшее время Ford также представит гибридную версию Ranger с электрическим запасом хода до 45 км. Более крупный пикап, F-150 Lightning, теперь планируется к дебюту в конце 2027 года, с задержкой примерно на 18 месяцев.