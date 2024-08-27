Nissan опубликовал снимок Patrol и раскрыл его технические характеристики

Компания Nissan раскрыла технические характеристики внедорожника Patrol нового поколения, который будет представлен 3 сентября. Об этом сообщает Autonews.

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Внедорожник оснастили 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 425 лошадиных сил. Также на представленных компанией фотографиях можно увидеть массивную решетку радиатора и рельефного капота будущей модели. Остальные характеристики о машине пока держатся в секрете.

Стоит отметить, что на рынке США внедорожник будут продавать под названием Armada, а на всех остальных — Patrol.