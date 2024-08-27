В Беларуси замечен новый кроссовер Dongfeng Mage

Фотографиями новинки с «Мотором» поделился «Автопромсервис» — официальный импортер Dongfeng в Республике Беларусь. По словам представителя компании, уже в ближайшее время Mage появится на местном рынке. Позже он может добраться и до России, так как модель ранее фигурировала в планах Dongfeng.

© Motor.ru

На фотографиях «Автопромсервиса» запечатлен кроссовер в европейском спецификации, и он отличается от того, который продается в Китае под именем Aeolus Haohan. Это паркетник длиной 4,6 метра при колесной базе в 2,77 метра, с гладкими линиями кузова и радиаторной решеткой, которая своим рисунком поминает современные модели Peugeot.

© Автопромсервис

© Автопромсервис

© Автопромсервис

Бензиновая версия Mage (а у кроссовера есть и электрический вариант) оснащается 1,5-литровым мотором DFM-Honda мощностью 204 лошадиные силы, он работает в связке с семиступенчатым преселективным «роботом». В Китае модель стоит от 100 тысяч юаней, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 1,28 миллиона.

Из оснащения для модели заявлены панорамная крыша, планшет мультимедийной системы в салоне и полностью светодиодная оптика.

По всей видимости, Беларусь станет первым экспортным рынком для Mage на постсоветском пространстве. Однако модель фигурировала в планах Dongfeng и на российский рынок — она была заявлена для нашей страны еще осенью прошлого года.