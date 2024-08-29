Раскрыта стоимость нового минивэна Voyah с технологиями Huawei

Voyah начала продажи обновленного минивэна Dreamer. Премиум-марка, принадлежащая Dongfeng, открыла прием заказов на свежий минивэн Dreamer, известный в России как Dream. Всего за три часа количество заявок перевалило за 10 тысяч, и это несмотря на немаленькую стоимость: вэн оценили в 349 900-489 900 юаней, что в пересчете на рубли равно 4,5-6,3 миллиона. Роскошный автомобиль с новыми технологиями от Huawei как и прежде доступен в гибридном и чисто электрическом вариантах.

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Главное внешнее отличие Dreamer 2025 модельного года от дореформенной версии — более тонкие ламели решетки радиатора. Теперь их 34, что отсылает к количеству регионов Китая.

Внутри изменений больше: спереди вместо тройного кластера теперь размещена «парящая» панель с двумя 15,4-дюймовыми дисплеями. Медиасистема топовых версий работает на базе HarmonyOS 4.0 от Huawei в паре с чипом Qualcomm 8295P. Физических элементов управления минимум. Еще один 17,3-дюймовый экран, встроенный в потолок за передними сиденьями, играет роль телевизора.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Салон может быть семи- либо четырехместным с вариантами компоновки 2+2+3 и 2+2 соответственно. В семиместном установлены новые сиденья второго ряда Zero gravity; есть электрорегулировки и обогрев всех кресел, шестидюймовые дисплеи в подлокотниках среднего ряда и отсек на 13 литров, который можно настроить как на охлаждение, так и на обогрев.

Также в зависимости от комплектации могут быть добавлены 29-дюймовый проекционный дисплей, лотки для беспроводной зарядки и фоновая подсветка с 64 цветами. Число динамиков аудиосистемы — до 22. «Дорогой» версии также положены 27 датчиков, включая 192-линейный лидар и миллиметровый радар.

Гибридный Dreamer оборудован 1,5-литровым турбомотором мощностью 148 лошадиных сил (220 Нм крутящего момента) и двумя электродвигателями на 416 сил и 620 Нм. Максимальная скорость, которую развивает гибрид, — 203 километра в час. На электричестве такой Dreamer проезжает 325 километров, а полный запас хода составляет впечатляющие 1411 километров.

Электрокар приводят в движение два мотора общей отдачей 429 сил и 620 Нм. Записываются они от тройного литиевого аккумулятора емкостью 108,7 киловатт-часа, обеспечивающего до 650 километров хода.

В России за дореформенный Dream просят от 10,29 миллиона рублей. С января по июль премиум-бренд продал в РФ 5981 автомобиль, а только в июле — 558, что на четыре процента больше июньского результата. Основной спрос приходится на кроссовер Free, который в июле купили 430 человек. На Dream остановили выбор 122 покупателя.