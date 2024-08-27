Российская публика распробовала технику марки Foton

На сегодняшний день компании принадлежат 20 сборочных предприятий, более 2000 дилерских центров, а в её штат входят 40 тысяч сотрудников. В России официальным дистрибьютором бренда выступает АО «МБ РУС» — бывшее локальное представительство Mercedes-Benz.

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Как стало известно редакции Quto, до конца года «МБ РУС» планирует реализовать на российском рынке порядка тысячи автомобилей — это развозные малотоннажники Foton Toano и семейство пикапов Foton Tunland.

Фургоны Foton Toano доступны для покупки от 3 521 000 рублей. Столько стоит базовый цельнометаллический вариант со 150-сильным 2,8-литровым турбодизелем и грузовым отсеком вместимостью 9,1 кубических метра.

При этом компания занимается вопросом наполняемости склада: на центральном хранилище будет храниться 90% ассортимента запчастей. Срок доставки деталей до дилерских центров составляет от одного до пяти дней.

И продолжая тему комтранса. В России наладили выпуск совершенно нового 12-тонного грузовика. «Валдай 12» — это универсальная среднетоннажная модель для внутригородских и магистральных перевозок.