Впервые за 14 лет продан новый Fiat Multipla — самый уродливый автомобиль в мире

Модель, которую называют самой уродливой машиной в мировом автопроме, не выпускают с 2010 года. О необычной покупке сообщила аналитическая компания Dataforce, которая исследуют продажи автомобилей на европейских рынках. По данным экспертов, шестиместный Multipla поставили на учет в июле. При этом аналитики не уточняют, была ли это оригинальная модель или же новоиспеченный владелец приобрел обновлённую версию, дебютировавшую в 2004 году.

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Fiat Multipla называют одним из самых уродливых автомобилей в мире. Итальянский компактвэн, построенный на базе модели Brava, выпускали с 1998 по 2010 год. Машина отличалась нестандартным дизайном кузова с коротким капотом и большой площадью остекления. Кроме того, компактвэн имел дополнительные фары под лобовым стеклом и три сиденья на переднем ряду.

В списке опций модели присутствовали электрические стеклоподъемники, кондиционер и спутниковая навигация. В качестве силовых установок для автомобиля был доступен 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 103 лошадиные силы и 105-сильный дизель.

В 2004 году итальянская марка выпустила обновленный Multipla, который лишился всех своих особенностей, став абсолютно безликим автомобилем.

В мае прошлого года дизайнеры продемонстрировали, каким мог бы быть самый уродливый в мире автомобиль. Примечательно, что модель, названная «безобразной», получила рамку лобового стекла от Fiat Multipla.