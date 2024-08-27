Сборку пикапов Sollers ST6 переносят в Ульяновск

Об этом сообщил губернатор ульяновской области Алексей Русских. Sollers ST6 — это «русифицированный» вариант китайского JAC T6. Причём это будет уже вторая модель марки — ранее пресс-служба компании сообщила, что на УАЗе планируют выпускать пикапы Sollers ST8 (JAC T8). Во Владивостоке же начнут сборку автобусов — школьных и междугородних.

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В ходе визита на УАЗ губернатор ульяновской области Алексей Русских рассказал, что в ноябре этого года концерн Sollers начнёт выпуск на Ульяновском автозаводе пикапов Sollers ST6. До сих пор эти грузовички собирали на площадке Соллерса во Владивостоке. В свою очередь, там начнут сборку автобусов — школьных и междугородних.

Ранее пресс-служба компании уже сообщала, что на УАЗе планируется развернуть производство другой модели пикапа, Sollers ST8. Оба грузовичка представляют собой «русифицированные» версии китайских пикапов JAC T6 и T8, соответственно. Они широко унифицированы между собой — у них практически одинаковое шасси и большая часть кузовных панелей, но T8 позиционируется как более комфортная, премиальная модель. Ежегодно в Ульяновске планируют собирать по 8-10 тысяч пикапов Sollers.

© Sollers

В этом году на модернизацию завода в Ульяновске направлено 1,5 млрд рублей. Средства пошли, в частности, на локализацию систем безопасности: в 2025 году обещают запустить производство рулей, ремней, подушек безопасности и электронных блоков управления.

Ранее компания Sollers локализовала на Заволжском моторном завод производство дизелей JAC и шестиступенчатых коробок передач.

В свою очередь, телеграм-канал «Автопоток» напомнил, что в основе пикапов JAC лежит копия платформы японского грузовичка Toyota Hilux (AN10/AN20/AN30). А у него передняя подвеска и часть рамы унифицированы с внедорожниками Toyota Land Cruiser Prado (J120/J150). Это позволяет поспекулировать на тему возрождения «Русского Прадо» в новом виде: технически это выглядело бы вполне логично.