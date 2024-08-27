Официальный Haval H5 оказался лишь немного дороже «серого»

Габаритная длина внедорожника составляет 5190 мм при колёсной базе размерностью 3140 мм. Притом, несмотря на внушительные размеры, салон рассчитан на перевозку лишь пяти человек, зато огромный багажник способен вместить большое количество груза.

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Официальные дилеры марки Haval будут предлагать внедорожники H5 за 3 700 000 рублей. Столько стоит вариант, где есть фронтальные подушки безопасности, обивка сидений кожзамом, электропривод водительского кресла, система климат-контроля, штатная аудиосистема и камеры кругового обзора.

В базовом варианте модель оборудована бензиновым турбомотором отдачей 200 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полноприводной трансмиссией типа part-time. Доплатив 300 000, можно получить 150-сильный турбодизель.

Как отмечает издание IXBT, на электронных досках объявлений можно найти варианты, ввезённые частным образом. Но они стоят всего на 250-400 тысяч дешевле официальных. При этом главный минус — в отсутствии какой-либо гарантии.

И продолжая тему разницы цен. Редакция Quto сравнила российские и белорусские цены Haval F7. Напомним: в России кроссовер Haval F7 второго поколения стоит 2 699 000 рублей.