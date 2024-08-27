В США выделяют $521 миллион на развитие ЭЗС для электромобилей

Стало известно, что администрация Белого дома выделит 521 миллион долларов на создание зарядных станций для электромобилей и развертывание более 9200 портов для их зарядки.

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Министерство энергетики США и Федеральное управление автомобильных дорог страны заявили, что 321 миллион долларов из этой суммы будет выделен на 41 общественный проект по расширению инфраструктуры зарядки электромобилей, а 200 миллионов пойдут на финансирование десяти проектов по созданию станций быстрой зарядки.

Отдельной строкой в бюджете прописаны средства для Милуоки и Атланты, которые получат более 10 миллионов долларов каждый. В случае Атланты речь идёт об установке центра быстрой зарядки в городском аэропорту с 50 быстрыми зарядными станциями, обеспечивающими зарядку для арендованных автомобилей и трансферов до аэропорта.

Администрация Байдена подверглась жёсткой критике со стороны автопроизводителей за медленное решение вопросов об установке станций зарядки электрокаров в рамках государственной программы правительства США на пять миллиардов долларов, которую приняли ещё три года назад. Производители электромобилей утверждают, что комплексное и системное расширение сети зарядных станций имеет решающее значение для широкого распространения электромобилей. С одной стороны, это решает проблемы экологии, с другой — экономические проблемы американского автопрома.

Основная цель государственных вложений — расширить общенациональную сеть зарядных станций до 500 тысяч портов, включая высокоскоростные зарядные станции, расположенные на расстоянии не более 50 миль (80 километров) друг от друга на самых загруженных автомагистралях страны. На август этого года в США насчитывалось 192 тысячи зарядных станций.