Xpeng выпустила соперника Tesla по цене Lada Vesta

Xpeng начала продажи бюджетного электрокара Mona M03. Модель вызвала большой ажиотаж: за 52 минуты после запуска было оформлено более 10 тысяч заказов, пишет Car News China. И это неудивительно, учитывая стартовую цену всего в 119 800 юаней — 1,54 миллиона в пересчете на рубли. При этом оснащение у новинки не бедное: здесь есть адаптивный круиз-контроль, радары и камеры, большой экран медиасистемы, панорамная крыша, подогрев сидений и многое другое.

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Mona был изначально запущен Xpeng как бренд для бюджетных электрокаров. При этом Mona M03 впрямую метит в соперники Tesla и даже была названа в честь Model 3, сообщают китайские СМИ со ссылкой на гендиректора Xpeng Хэ Сяопэна.

Лифтбэк немного больше Model 3: длина составляет 4780 миллиметров, ширина и высота — 1896 и 1445 миллиметров соответственно при колесной базе 2815 миллиметров. M03 предложат в трех комплектациях, однако топовую придется подождать до 2025 года. Цветов кузова пять: Xinghan Rice, Xingyao Blue, Night Black, Nebula White и Xingque Gray.

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Autohome.com.cn

В минималистично оформленном салоне установлен 15,6-дюймовый центральный экран медиасистемы, работающей на чипе Snapdragon 8155 с 16 ГБ оперативной памяти. Роль «приборки» играет проекционный дисплей, но за 599 юаней (7,7 тысячи рублей) можно докупить традиционную панель. Физических кнопок почти нет: скомпенсировать их отсутствие в Xpeng решили внедрением и голосового управления, и системы распознания жестов.

У модели большой багажник на 621 литр, объем которого при складывании спинок задних сидений увеличится до 1603 литров. Расцветок салона три — светло-серая, синяя или темно-серая.

В широкий список опций включены диодная оптика, 18-дюймовые либо 19-дюймовые колеса, продвинутая акустика с панорамным звучанием, кожаная обивка, отсек для беспроводной зарядки, двухзонный климат-контоль, адаптивный круиз-контроль. По умолчанию установлены миллиметровые радары, 12 ультразвуковых датчиков и семь камер, обеспечивающих автономность уровня L2.

Начальная версия оснащена электромотором мощностью 190 лошадиных сил (225 Нм крутящего момента) и батареей емкостью 51,8 киловатт-часа, обеспечивающей до 515 километров хода без подзарядки. Два других варианта приводит в движение 218-сильный мотор (250 Нм).

Аккумулятор у них тоже одинаковый — на 62,2 киловатт-часа — но запас хода разнится и составляет 620 километров у «среднего» и 580 у «топового» исполнения. Вероятно, дело в дополнительном оборудовании, из-за которого самый дорогой M03 весит больше. Лифтбэк начального уровня разгонится с места до 100 километров в час за 7,8 секунды, два других — за 7,4. Привод у электрокара только передний.

Цена «среднего» варианта составляет 129 800 юаней (1,67 миллиона рублей), а топ-версию будут продавать за 155 800 юаней, или около двух миллионов рублей.