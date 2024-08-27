Toyota и BMW объединятся для производства автомобилей на топливных элементах

Автопроизводители Toyota Motor и BMW заявили о расширении сотрудничества в области автомобилей на топливных элементах, так как именно это направление считается наиболее перспективным и экологичным. Согласно заявлениям компаний, это автомобили следующего поколения.

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Отмечается, что автомобили на топливных элементах работают на электричестве, получаемом из реакции водорода и кислорода. Они считаются экологичными, так как при работе такого автомобиля выделяется только вода. Кроме того, такие автомобили обладают преимуществами в скорости заправки.

Компании планируют подписать «меморандум о взаимопонимании» на следующей неделе. Ранее Toyota поставляла ограниченное количество компонентов для BMW. Но в рамках обновлённого сотрудничества Toyota будет поставлять больше ключевых компонентов, таких как водородные баки и системы топливных элементов, а BMW будет использовать свои технологии EV для производства остальных частей автомобиля.

Более того, BMW уже разработала концептуальную модель автомобиля на топливных элементах iX5 Hydrogen, оснащённую водородными баками и имеющую большой запас хода.