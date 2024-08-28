Кроссовер Aito M7 обзавелся версией без лидара

Huawei и Seres расширили гамму гибрида Aito M7 — он обзавелся вариантом с приставкой Pro, который лишен лидара. Такому кроссоверу положен упрощенный комплекс вспомогательных систем Huawei ADS: они получают информацию от 10 камер высокой четкости и 12 ультразвуковых датчиков. Из внешних отличий M7 Pro от топового M7 Ultra, помимо отсутствия лидара, только иной дизайн колесных дисков.

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Гибридная силовая установка у «упрощенного» Aito M7 Pro такая же, как и у Ultra-версии: в ее состав входит 152-сильный наддувный ДВС объемом 1,5 литра, который напрямую не связан с колесами, а нужен для подзарядки батареи. В движение же кроссовер приводит один (272 силы) или два электромотора (449 сил). Емкость батареи — 38,5 киловатт-часа, она обеспечивает M7 пробег в 200-230 километров на чистом электричестве, а общий запас хода составляет 1240-1290 километров.

В Huawei заявляют, что система помощи при парковке у упрощенного M7 Pro работает на более чем 160 типах парковочных мест, а успешность парковки составляет 99,9 процента. Aito M7 Pro оценен в Китае в 249,8-289,9 тысячи юаней, что эквивалентно 2,9-3,3 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня.

В России же продается версия M7 Ultra, которая стоит от 6,82 миллиона рублей. На модель распространяется гарантия сроком четыре года.

Aito M7 — это совместная разработка Seres и Huawei, которая по итогам 2023 года была названа «Автомобилем года в Китае». В Россию модель сначала возили полуофициально, а в этом году марка Seres объявила о выходе на наш рынок — импортером выступила компания «МБ Рус», она же бывшая «Мерседес-Бенц Рус». Помимо модели M7, Seres представлен еще двумя моделями, M5 и M9, и всем им обещаны российские сим-карты для доступа к фирменным онлайн-сервисам и локализованная мультимедиа.