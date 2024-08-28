Как припарковать автомобиль на бордюре и не получить штраф

Автовладельцы могут заехать на бордюр и парковаться на тротуаре, если рядом с местом парковки установлен знак 6.4 «Парковка» вместе с информационной табличкой, поясняющей возможное расположение авто относительно тротуара. В таком случае никакого штрафа им не грозит, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов ГК «Автодом».

Также при наличии таблички 8.6.3 предусмотрен заезд на тротуар и парковка на нем параллельно проезжей части, поясняют специалисты. Они также подчеркивают, что заехать на бордюр правыми или левыми колесами позволяет табличка 8.6.2. Припарковаться на бордюре задней осью разрешает знак 8.6.6, передней осью перпендикулярно проезжей части — 8.6.7.

Во всех остальных случаях водителям грозит штраф за парковку машины на бордюре. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) регулирует, что за это выпишут административный штраф в размере 1 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа за такое нарушение составляет 3 тыс. рублей.

Ранее «Известия» сообщили, что в Госдуме предложили давать скидку в 50% при досрочной оплате штрафа за неоплаченную парковку. Соответствующие изменения могут внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента.