Ушедший Hyundai зарегистрировал в России 18 новых товарных знаков

Hyundai подал заявки на регистрацию 18 товарных знаков в России.

© Motor.ru

Корейский автопроизводитель, покинувший страну в 2022 году, в августе 2024-го решил защитить права на целый ряд товарных знаков, пишет РИА Новости со ссылкой на базу Федерального института промышленной собственности. Среди них — HMC Hyundai и Hyundai Transys, а также знаки, связанные с суббрендом Genesis, такие как Genesis GC84, Genesis GC94, Genesis GT74, Genesis GT64.

Товарные знаки, которые решил зарегистрировать Hyundai, относятся к 12 классу международной классификации товаров и услуг. В него входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.

Регистрация в Роспатенте — далеко не гарантия того, что Hyundai собирается использовать в России новые товарные знаки. Вероятно, он, как и другие ушедшие производители, защищает интеллектуальную собственность на всякий случай.

Hyundai прекратил продажу и выпуск автомобилей в России в 2022 году. Одно из крупнейших автосборочных предприятий в стране — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — отошло российской фирме «Арт-финанс» в январе 2024 года. Раньше там выпускали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Сейчас завод называется АГР и выпускает те же модели, но под другим брендом — Solaris. В продаже они появились в начале весны, однако собственной эмблемой обзавелись только в июле. По состоянию на 28 августа Solaris HS (он же Hyundai Solaris) стоит от 2 010 000 рублей, HC (Hyundai Creta) — от 2 597 000 рублей. За Solaris KRS (Kia Rio) просят минимум 2 068 000 рублей, за KRX (Kia Rio X) — 2 094 000.