В России создали трактор для регионов с большими запасами газа

Трактор «Беларус» доработали для работы на сжиженном метане. В основе новинки лежит вполне серийный «Беларус-2022.3». Но чтобы перевести популярную модель на газомоторное топливо, потребовались усилия четырёх предприятий: двух белорусских (Минского тракторного завода и Минского моторного завода) и двух двух российских («ТПК МТЗ-Татарстан» и «РариТЭК Холдинг»).

В итоге, белорусский ММЗ разработал чисто газовую версию своего дизельного двигателя, а российский «РариТЭК Холдинг» — газобаллонное оборудование. Специалисты МТЗ оценили качество проекта, а «ТПК МТЗ-Татарстан» будет выпускать такую технику.

В итоге, мотор ММЗ-262NG выдаёт 212 л.с., а запаса газового топлива должно хватать минимум на неполных 9 часов работы. Ранее сообщалось, что новинка способна питьася и сжатым (КПГ), и сжиженным (СПГ) природным газом, что делает модель максимально универсальной.

Между тем, МТЗ вскоре прекратит выпуск легендарного трактора BELARUS 82.1 Вместо заслуженной машины начнётся выпуск обновлённого варианта.