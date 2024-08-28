Водителям объяснили, как новые правила установки камер изменят их жизнь

Жизнь водителей станет проще с введением единых требований к установке комплексов фото- и видеофиксации в России, рассказала NEWS.ru автоэксперт Светлана Ходос. По ее словам, теперь размещение камер на дорогах придется согласовывать с Госавтоинспекцией, а менять ограничение скорости самовольно не получится.

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Камеры давно уже перестали работать на безопасность, зато служат отличным способом пополнения бюджета. Все мы видели, как внезапно на дороге за один день появляется новое ограничение скорости и сразу же «вырастает» комплекс фотофиксации, — отметила Ходос.

Специалист также добавила, что из-за постоянных изменений в ограничении скорости и новых камер водителям приходилось внимательно следить за знаками вместо дороги. Более того, автомобилисты не могут оспорить штрафы, напомнила она.

Как минимум, самовольно установить камеру в прибыльном месте уже не получится, нужно [будет] согласовывать [это] с ГИБДД, — заключила Ходос.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ранее рассказал, что единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начинают действовать с 1 сентября. По его словам, теперь решения об установке камер могут принимать как власти региона, где проходит трасса, так и ее владелец. Депутат отметил, что решения, связанные с установкой камер, должны согласовываться с Госавтоинспекцией.