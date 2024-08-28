Водителям объяснили, как новые правила установки камер изменят их жизнь

Жизнь водителей станет проще с введением единых требований к установке комплексов фото- и видеофиксации в России, рассказала NEWS.ru автоэксперт Светлана Ходос. По ее словам, теперь размещение камер на дорогах придется согласовывать с Госавтоинспекцией, а менять ограничение скорости самовольно не получится.
Камеры давно уже перестали работать на безопасность, зато служат отличным способом пополнения бюджета. Все мы видели, как внезапно на дороге за один день появляется новое ограничение скорости и сразу же «вырастает» комплекс фотофиксации, — отметила Ходос.
Специалист также добавила, что из-за постоянных изменений в ограничении скорости и новых камер водителям приходилось внимательно следить за знаками вместо дороги. Более того, автомобилисты не могут оспорить штрафы, напомнила она.
Как минимум, самовольно установить камеру в прибыльном месте уже не получится, нужно [будет] согласовывать [это] с ГИБДД, — заключила Ходос.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ранее рассказал, что единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начинают действовать с 1 сентября. По его словам, теперь решения об установке камер могут принимать как власти региона, где проходит трасса, так и ее владелец. Депутат отметил, что решения, связанные с установкой камер, должны согласовываться с Госавтоинспекцией.