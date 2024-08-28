Названы самые популярные автомобили Toyota в России

Автомобили Toyota чаще всего покупают в Приморском и Красноярском краях. Автомобили Toyota регулярно входили в топ самых популярных автомобилей у россиян до того, как марка ушла из России. Несмотря на то, что новые модели сейчас уже не продаются в России, на вторичном рынке Toyota всё ещё пользуется популярностью. Эксперты «СберАвто» перечислили изданию RG.ru, какие модели японского бренда чаще всего покупают россияне из разных регионов.

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На долю Toyota приходится 6% от всех продаж автомобилей на площадке «СберАвто», и 99% из них — с пробегом. Самыми популярными стали модели Camry, Corolla и RAV4, топ-5 замыкают Vitz и Prius. Средняя стоимость автомобилей Toyota составляет 1,27 млн рублей, а средний чек на самую популярную в России модель — Camry достигает 1,5 млн рублей.

Чаще всего россияне приобретают модели 2012 года выпуска, на них приходится 9% продаж в 2024 году. Чуть реже покупают машины 2018 и 2011 г.в. — по 8% на каждый модельный год.

Самая высокая доля продаж автомобилей японского бренда зафиксирована в Приморском и Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях и Хабаровском крае. В Приморском крае автомобилисты чаще всего выбирают модели Passo, Prius и Tank. В этом регионе медианный чек на покупку машины бренда Toyota составляет 1,2 млн рублей.

В Красноярском крае самыми востребованными стали модели Corolla, Vitz и Camry. Там медианный чек составляет 1,11 млн рублей. В Иркутской области чаще всего приобретают Corolla, Vitz и Aqua с медианным чеком в 1,12 млн рублей. В Новосибирской области лидируют Camry, RAV4 и Highlander, а чек составляет 1,3 млн рублей. В Хабаровском крае в топ-3 входят Prius, Vitz и Land Cruiser Prado, а чек — 1,19 млн рублей.