В Европе до сих пор покупают ВАЗы, снятые с производства больше 10 лет назад

В Европе до сих пор ставят на учет «новые» ВАЗ-2105 и 2107. Automotive News приводит статистику продаж «новых» старых автомобилей на европейском рынке, которые давно сняты с производства. В основном это премиальные модели, такие как Aston Martin DB7, BMW Z3 и Rolls-Royce Corniche, однако среди них затесались и экспортные Lada — в частности, ВАЗ-2105 и 2107. Первый не выпускается с 2010 года, а второй — с 2014-го.

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В Европу эти две модели Lada поставлялись как одно семейство под общим названием Riva, также на экспортных рынках машины АвтоВАЗа именовались Nova, Kalinka и Sputnik. В отчете Dataforce о продажах за 2024 год, на который ссылается Automotive News, фигурируют четыре реализованных экземпляра Riva. Вероятно, автомобили попали туда из-за методики подсчета — в статистике учитываются все транспортные средства, которые впервые регистрируются в странах ЕС. Иными словами, упомянутые Riva могли за годы много раз перейти из рук в руки, но в отчет Dataforce они попали только после того, как их впервые поставили на учет.

То же самое касается и других «зомби»-автомобилей — Mercedes-Benz CLK, который сняли с производства в 2009 году, Nissan 350Z (не выпускается с 2008-го), Fiat Multipla (отсутствует с 2014-го) и Honda Prelude, которую отправили в отставку еще в 2001-м.

«Зомби»-автомобили, история которых уже завершилась, продают и в США. Например, за прошлый год было реализовано два спорткара Dodge Viper, которые не выпускают с 2017 года. Однако у американских дилеров это распространенная практика: зачастую они оставляют несколько экземпляров модели «про запас», чтобы потом привлекать с их помощью новых клиентов, которые охотятся за раритетными автомобилями.