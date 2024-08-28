В России дешевеют подержанные минивэны

Стало известно, за сколько в среднем можно купить минивэн в Москве. В июле 2024 года средняя стоимость подержанного минивэна в России снизилась на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 1,91 млн рублей. Этот показатель немного ниже средней стоимости автомобилей с пробегом в целом по стране, сообщили эксперты «Авто.ру» изданию Iz.ru.

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В последние два года минивэны занимают 5% от всех предложений на вторичном рынке, а средний возраст машин составляет 12 лет.

Большая часть моделей, представленных на рынке, агрегатируются механической коробкой передач, ни них приходится 35%. Праворульных автомобилей ещё больше — 36%. Доля версий с полным приводом составляет 17%, и стоят они более чем в два раза дороже средней стоимости в сегменте.

По итогам семи месяцев 2024 года самым популярным в сегменте минивэном в возрасте от 12 до 14 лет стал Hyundai Grand Starex. Средняя стоимость корейского автомобиля составила 1,73 млн рублей. Второе место занял Chevrolet Orlando со средней стоимостью 1,22 млн рублей. Третья строчка — у Opel Zafira, который можно купить в среднем за 843 тыс. рублей.

Ещё в топ-5 вошли Volkswagen Multivan со средней стоимостью 2,6 млн рублей и VW Caravelle (2,16 млн рублей). В десятку самых популярных вошла только одна отечественная модель — Lada Largus, её в среднем предлагают за 667 тыс. рублей.

В Белоруссии стартовали продажи недорогих китайских минивэнов Shineray M7. Заднеприводные машины оснащаются тандемом из 2-литрового бензинового двигателя мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатой механической коробки. В случае рыночного успеха модель могут локализовать на одном из белорусских автозаводов.