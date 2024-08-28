Китайские марки обошли Lada по продажам в России

Два китайских кроссовера вышли в лидеры рынка РФ, обогнав Lada. По итогам 34-й недели 2024 года, с 19 по 25 августа, самым продаваемым новым автомобилем на российском рынке стал Haval Jolion. На нем остановили выбор 1856 человек, подсчитали в «Автостате» на основе данных АО «ППК» о регистрациях. Второе место тоже досталось китайской модели — кроссоверу Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 1792 реализованных экземпляра. Бестселлер Lada — Granta — смог занять только третью строчку. Но стоит отметить, что речь идет только о седане.

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За минувшую неделю АвтоВАЗ продал 1727 экземпляров седана Lada Granta. За ним расположились еще две Lada — седан Vesta с 1392 реализованными экземплярами и лифтбек Granta с 1315. То есть, суммарные продажи «Гранты» превысили три тысячи штук.

Далее в десятке самых популярных автомобилей следуют четыре «китайца» и один отечественный автомобиль. Это Chery Tiggo 4 Pro (1248 штук), Lada Vesta SW (1003), Changan CS55 Plus (995), Haval M6 (899) и Geely Monjaro (833).

В целом за 34-ю неделю в России было реализовано 31 308 новых легковых автомобилей. Это на четыре процента больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе Haval запустил российские продажи F7 нового поколения, который, как и предшественник, встал на конвейер в Тульской области. А вот судьба F7x туманна: в Haval отмечают падение спроса на купеобразные кроссоверы, так что его выпуск может оказаться невыгодным. Впрочем, решение пока не принято.