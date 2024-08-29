Российский завод Volkswagen распродает детали для сборки машин

Экс-завод Volkswagen избавляется от деталей для машин ушедших марок. Бывшее предприятие Volkswagen в Калуге, ныне принадлежащее компании АГР (AGR Automotive Group), выставило на продажу комплектующие, пишет Telegram-канал No Limits. Из них должны были собрать Volkswagen и Skoda, которые выпускали здесь до 2022 года. Сейчас детали пользуются хорошим спросом, так как официально их давно не поставляют, а машины были популярны среди россиян и остаются на ходу.

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В продаже появились коленчатые валы VAG VW 04E 105 101 BF для двигателя EA211 1.6 MPI, боковины кузова для Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Также предлагаются различные кузовные панели для Volkswagen Tiguan и другие комплектующие, пишет Telegram-канал. В АГР эту информацию пока не прокомментировали.

Возможно, на заводе освобождают пространство для нового производства. По инсайдерским данным, на конвейер все-таки поставили автомобили Chery — рестайлинговые Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max. При этом раньше инсайдеры говорили, что сотрудничество ограничилось выпуском небольшой партии Tiggo 7 Pro Max в прошлом году. Также в качестве возможных партнеров называли GAC и FAW.

Завод Volkswagen в Калуге заработал в 2007 году. До остановки производства в 2022 году он выпускал седаны Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссоверы Volkswagen Tiguan. Мощность завода составляла 225 тысяч машин в год.

В июле сообщалось, что предприятие в Калуге уже перезапущено. До конца года его новые хозяева пообещали выпустить 27 тысяч машин, но подробности о марках и моделях решили оставить в секрете.