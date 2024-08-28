Названа сумма, которую выделят на локализацию автокомпонентов

Раскрыто, сколько денег выделят в РФ на локализацию автокомпонентов в 2024. До конца года Федеральный фонд развития промышленности (ФРП) России выделит дополнительные 50-60 млрд рублей на локализацию импортозамещённых комплектующих для машин. При этом ранее программа уже была профинансирована на 100 млрд рублей.

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«В 2022 году была создана отдельная программа "Автокомпоненты", нацеленная на создание автопроизводств, локализацию компонентной базы. По этой программе фонд на сегодняшний день профинансировал порядка 100 млрд рублей, и в этом году я вижу, что мы еще добавим в эти отрасли порядка 50-60 млрд рублей. По факту каждый крупный автопроизводитель в стране является на сегодняшний день нашим клиентом, зачастую, не по одному проекту», — сообщил глава фонда Роман Петруца.

Программа поддержки отечественных производителей запчастей предполагает выдачу льготных кредитов под 3-5% сроком до семи лет. За это время компании должны наладить производство деталей на территории России. Сумма займов варьируется от 100 млн до 5 млрд рублей.

В ФРП подчеркнули, что с момента начала работы стартовый капитал получили 1,7 тысячи проектов на сумму более 500 млрд рублей. По планам, до конца года планируется профинансировать ещё от 250 до 300 проектов на сумму порядка 100 млрд рублей.

Ранее в августе профессионалы оценили качество российских премиальных свечей зажигания. С введением санкций многие западные бренды ушли с российского рынка. В том числе, концерн Bosch, который, кроме всего прочего, производил в России автокомпоненты. Принадлежавший ранее немецкому бренду завод в Энгельсе, как выяснилось, выпускает лучшие в стране свечи зажигания для автомобилей.