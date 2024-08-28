Владелец таксопарка назвал надежные машины за 400 000 рублей

Хозяин одного из крупных таксопарков перечислил 5 моделей крепких и «неубиваемых» моделей, которые можно найти в России по цене около 400 тыс. рублей. Все они отличаются значительным ресурсом, на них просто найти запчасти и комплектующие.

Первым в список попал Ford Focus 2003−2005 г.в. Двигатели и коробки американской модели отличаются огромным ресурсом. Но кузов особенно слаб к коррозии.

На второй строчке рейтинга — Hyundai Accent. За 400 тыс. рублей можно найти экземпляр, выпущенный в 2008−2010 гг. За эти деньги можно рассчитывать на машину с пробегом около 200 тыс. км.

Третье место досталось Chevrolet Aveo 2008−2009 г.в. Эксперт отметил, что это неприхотливый автомобиль, который подходит для повседневных поездок.

На четвёртом месте — Nissan Almera Classic. За 400 тыс. продаются экземпляры 2006−2007 г.в. Эксперт отметил надёжную подвеску модели, хорошую управляемость и достойный уровень оснащения.

Замыкает рейтинг Renault Megane 2004−2005 гг. Даже с пробегом около 200 тыс. км, на который можно рассчитывать за бюджет 400 тыс. рублей, автомобиль сможет прослужить ещё долгое время.