УАЗ начнет выпуск китайских пикапов

Выпуск автомобилей Sollers ST6 на индустриальной площадке УАЗ начнется в ноябре 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

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Губернатор отметил, что число машин ST6 и ST8, которые будут производить на заводе, составит 8–10 тыс. единиц в год. На модернизацию завода в Ульяновске выделено 1,5 млрд рублей, подчеркнул Русских.

Также он сообщил, что в 2025 году готовится к запуску новое производство компонентов систем безопасности. Речь идет о критически важных комплектующих, в частности, об электронных блоках управления, рулях, ремнях и подушках безопасности, написал губернатор.

Ранее сообщалось, что на рынке КНР появилась бензиновая версия Changan Uni-Z. Модель после локализации должна продаваться в России как будущая Volga K40. По данным издания «Китайские автомобили», речь идет о среднеразмерном кроссовере, созданном на базе модели Z6 суббренда Oshan. Машина имеет следующие габариты: длина - 4730 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1680 мм. Колесная база составляет 2795 мм.