«Автотор» запустил завод по выпуску моторов для электромобилей

В России заработал новый завод, выпускающий моторы для электрокаров. Предприятие ввел в эксплуатацию калининградский «Автотор», который уже собирает электромобили под собственной маркой «Амбер Авто». Электродвигатели пока производят в тестовом режиме, сообщает пресс-служба холдинга «Автотор», производственные же мощности нового предприятия рассчитаны на выпуск 60 тысяч агрегатов в год. Это будут электромоторы мощностью от 23 до 140 киловатт (31-190 лошадиных сил) для различных видов легкового электротранспорта.

© Motor.ru

Ранее «Автотор» заключил специнвестконтракт с Министерством промышленности РФ и правительством Калининградской области, который предусматривает создание в регионе кластера автокомпонентов, включая производство электромоторов.

В компании рассказали, что линия нового завод состоит из участков для изготовления статоров и их пропитки, сборки роторов и сборки электродвигателей. Автоматизированный конвейер оснащен высокотехнологичным оборудованием с механическими и оптическими точками контроля. При полной загрузке в выпуске агрегатов будут задействованы 140 человек. В настоящее время завод производит тестовую партию электромоторов.

На заводе хотят установить оборудование по сборке электрической силовой установки «три в одном» — электродвигатель, редуктор, инвертор. В перспективе же «Автотор» намерен расширить линейку электродвигателей, которые могут использоваться для малого электротранспорта, подъемной техники, для лодок.

Помимо завода по производству электромоторов, в Калининградской области появятся предприятия по выпуску батарей для электромобилей, электронных систем управления, двигателей внутреннего сгорания, систем выпуска отработавших газов, автомобильных сидений, пластмасс, оборудования и оснастки.

Кроме того, заработают производства автомобильных компрессоров кондиционера, компактных электромобилей, в том числе для маломобильных групп населения, технических средств реабилитации для инвалидов, а также собственное литейно-механическое производство, включающее завод цветного литья с механической обработкой и завод черного и стального литья с механической обработкой.