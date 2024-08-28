Стало известно, когда Audi представит Q5 нового поколения

Премьера кроссовер Audi Q5 нового поколения запланирована на 2 сентября. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу компании.

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На тизерном изображении модели, опубликованном автопроизводителем, заметна более тонкая, чем у предшественника передняя диодная оптика. Согласно шпионским снимкам, Audi Q5 следующего поколения будет оснащена увеличенной решеткой радиатора с ячеистым узором, двухсекционными фонарями, выхлопными системами с двумя патрубками, спойлером и рейлингами на крыше.

Кроссовер получит абсолютно новую цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы и миниатюрный джойстик коробки передач. Модель будет построена на модифицированной платформе MLB.

Ранее сообщалось, что компания Audi решила снять с производства спортивную модель R8. Последний выпущенный автомобиль сошел с конвейера на заводе в немецком Хайльбронне весной. Экземпляр Audi R8 с желтым кузовом выполнен в версии Performance Quattro Edition с карбоновой отделкой и 20-дюймовыми колесами.