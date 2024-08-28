Раскрыты характеристики Tank 700 для России

Российский офис китайского концерна Great Wall рассказал об оснащении внедорожника Tank 700, который будет продаваться в нашей стране. Новинка с четырьмя вариантами оттенков кузова станет доступна для россиян в четвертом квартале нынешнего года. Автомобиль предложат с гибридной силовой установкой, отдача которой составила 517 лошадиных сил.

© Great Wall

Ожидается, что стоимость флагмана превысит ценник актуального Tank 500, который продают в России минимум за 6,5 миллиона рублей.

Tank 700 можно будет купить в России в черном, белом, сером и зеленом цветах кузова. Брутальный образ автомобиля дополнили 22-дюймовые колесные диски и аэродинамический пакет с карбоновыми вставками. Интерьер, отделанный кожей Nappa, может быть черно-белым или бордовым.

© Great Wall

В списке опций модели присутствуют массаж и вентиляция передних сидений, мультимедийная система с камерами кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и потолок с эффектом звёздного неба. Кроме того, внедорожник оснащен пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, которые позволяют изменять дорожный просвет.

В движение российский Tank 700 приводит гибридная силовая установка, включающая трехлитровый бензиновый V6 мощностью 354 лошадиные силы и электромотор. Суммарная отдача системы составила 517 лошадиных сил. Агрегаты дополняют девятидиапазонный «автомат» и система полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Максимальная скорость китайского внедорожника составляет 190 километров в час. На электротяге модель может проехать около ста километров. О стоимости Tank 700 для россиян компания сообщит позднее.

В середине июля Tank 700 сфотографировали на одной из московских парковок. Тогда же начало продаж внедорожника анонсировала на октябрь 2024 года.