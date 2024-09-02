На аукционе пытаются продать сгоревший Tesla Cybertruck

Очень немногие пикапы когда-либо вызывали столько волнения или споров, как Tesla Cybertruck. Это транспортное средство, которое вы либо любите, либо ненавидите, и, к сожалению, владелец одного из таких автомобилей в США не смог наслаждаться своим электромобилем очень долго.

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Никаких подробностей об этом обугленном экземпляре нет, но вскоре его продадут на онлайн-аукционе IAAI. Мы видим, что Tesla полностью уничтожен огнём, а большая часть передней части отсутствует. Неясно, произошло ли это из-за того, что она сгорела дотла, или просто потому, что несколько деталей были удалены после пожара.

Как бы то ни было, останки Cybertruck, скорее всего, никому не понадобятся, но все же они будут выставлены на аукционе. Интересно, что некоторые из панелей из нержавеющей стали сохранились, не потеряв свою первоначальную угловатую форму.

IAAI не сообщила, когда останки пикапа выставят на продажу, но он явно не подлежит ремонту, и у него нет никаких деталей, которые можно было бы спасти. Хорошая новость в том, что его можно будет купить очень дёшево и превратить в какой-нибудь арт-объект в саду. Если, конечно, вы напрочь лишены чувства прекрасного или ненавидите своих соседей.